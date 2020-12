Leander Dendoncker s'épanouit à Wolverhampton: "Heureux, sur et en dehors du terrain"

Devenu cadre à Wolverhampton, Leander Dendoncker, qui a prolongé l'aventure, espère vivre d'autres belles années avec les Wolves.

Après deux ans et demi à Wolverhamtpon, Leander Dendoncker a signé, lundi; un nouveau contrat valable pour deux années et demies supplémentaires. il est ravi. "C'est l'endroit parfait pour vivre et pour travailler. Je suis heureux ici, sur et en dehors du terrain, donc je suis très heureux de poursuivre l'aventure", insiste-t-il pour le site officiel de son club.

Et Leander Dendoncker espère désormais continuer à progresser. En même temps que son club qui était promu en Premier League lors de son arrivée et qui a joué pour les places européennes au cours des deux dernières saisons, atteignant en parallèle les quarts de finale de l'Europa League la saison dernière. "On a connu deux très belles années et j'espère que nous pourrons faire aussi bien ou même mieux."

Mais il sait ce ne sera pas facile. Les Wolves connaissent d'ailleurs un début de saison mitigé et n'occupent que la douzième place en championnat. "La Premier League est un championnat très difficile, mais nous devons donner le meilleur de nous-mêmes pour y arriver", conclut le Diable Rouge.