Kompany et Anderlecht aimeraient conserver leur joueur clé plus longtemps : "Il fait enfin partie d'un club qui lui donne cette opportunité"

Anderlecht a clairement trouvé son attaquant avec Lukas Nmecha. Neuf buts déjà et surtout, il est très présent dans le jeu. Vincent Kompany en est satisfait, mais continue à pousser l'Allemand.

"Lukas ne peut pas me surprendre, car je le connais depuis qu'il a 17 ans", a confié Vincent Kompany en conférence de presse. "Je trouvais déjà impressionnant ce qu'il a fait avec l'équipe première de Manchester City. Et compte tenu de son potentiel, il peut faire beaucoup mieux. Mais retourner à City maintenant est un grand pas. Croyez-moi, je le sais".

On dirait que Kompany et Anderlecht travaillent dur en coulisses pour le conserver une saison de plus. "Trouver un attaquant comme ça n'est pas facile. Je ne sais pas s'il est possible de le garder. Les talents dans le monde sont presque innombrables, mais le plus important est la scène sur laquelle vous pouvez les mettre en valeur. J'ai eu la chance de pouvoir jouer beaucoup à Anderlecht dès mon plus jeune âge. Tout comme Tielemans et Lukaku".

"Nous avons pu progresser de façon constante. Lukas fait enfin partie d'un club qui lui donne cette opportunité. À cet âge, il est plus facile d'entrer dans l'équipe réserve d'un grand club. Pour lui, c'est le temps de jeu qui compte maintenant".