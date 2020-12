The Best: Roberto Martinez a voté pour KDB

Le sélectionneur des Diables Rouges a donné le maximum de points à son protégé.

Kevin De Bruyne ne faisait pas partie des trois finalistes pour le trophée The Best, décerné jeudi soir à Robert Lewandowski, auteut d'une saison majuscule avec le Bayern. Mais le Diable Rouge a tout de même pris la cinquième place d'un scrutin auxquels ont participé les sélectionneurs et les capitaines de toutes les nations membres de la FIFA.

Et s'il a pris la cinquième place, c'est entre autre grâce aux votes d'Eden Hazard et de Roberto Martinez. Le capitaine des Diables avait placé son compatriote en troisième choix, lui octroyant 1 point, le sélectionneur lui a donné son premier choxi et cinq points. Derrière KDB, Roberto Martinez a choisi Robert Lewandowski et THiago Alcantara.