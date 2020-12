L'hécatombe au PSG: dix absents pour le dernier match de l'année

Thomas Tuchel devra faire avec les moyens du bord mercredi soir.

Le PSG affronte Strasbourg, mercredi soir, pour ce qui constituera son dernier match de l'année et les absents sont nombreux dans le groupe de Thomas Tuchel. Neymar, Danilo Pereira, Pablo Sarabia, Mauro Icardi, Abdou Diallo et Juan Bernat était déjà absents à Lille, Alessandro Florenzi, Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa et Leandro Paredes s'ajoutent à la liste des forfaits.

Malgré ces absences, le PSG tentera de finir l'année 2020 sur une bonne note et peut même espérer reprendre la tête du championnat. Si Lille et Lyon ne s'imposent pas, respectivement à Montpellier et contre Nantes.