Près de 100.000 euros pour la bonne cause: les Diables et les Flames ont fait recette

La vente aux enchères des maillots des Diables Rouges et des Red Flames a connu un véritable succès et pas seulement en Belgique.

Déjà réussie sur le plan sportif, l'année 2020 des Diables Rouges et des Red Flames se termine également sur une bonne note caritative. 113 maillots dédicacés de représentants de nos deux équipes nationales avaient été mis aux enchères et ça a porté ses fruits.

Cette vente aux enchères a permis de récolter 93.187 euros, grâce à des acheteurs venus d'un peu partout dans le monde. Au Japon, à Singapour, en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, aux Émirats arabes unis, au Canada, en Amérique et en Australie, des fans des Diables et des Red Flames ont enchéri pour s'offrir les précieux sésames.

Une participation internationale dont se réjouit forcément l'Union Belge et qui permettra à la Fédération d'investir dans Belgian Red Courts, 'l’un des plus importants projets sociaux de l’Union Belge". "Les Belgian Red Courts, ce sont quarante mini-terrains de football qui seront rénovés et modernisés pour devenir des lieux de rencontre pour jeunes et moins jeunes", précise le communiqué.