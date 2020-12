Yannick Carrasco: "Romelu Lukaku? L'un des meilleurs attaquants du monde"

Yannick Carrasco ne tarit pas d'élogers lorsqu'il s'agit d'évoquer les performances de Romelu Lukaku.

Parmi les meilleurs buteurs du monde en 2020, Romelu Lukaku ne fait pourtant pas toujours l'unanimité en Belgique. Difficilement compréhensible Yannick Carrasco. "Je ne comprends pas comment on peut le critiquer", regrette le Colchonero dans un entretien accordé à Eleven Sports.

"C'est un des meilleurs attaquants du monde et, malgré les critiques, il est parmi les meilleurs buteurs de toutes les compétitions auxquelles il participe", analyse-t-il. "Pour moi, on devrait le pousser vers le haut, le plus haut possible et l'encourager pour qu'il devienne le meilleur attaquant du monde", conclut Yannick Carrasco, visiblement séduit par son coéquipier en équipe nationale.