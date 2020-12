En cas de départ de Bellerin, Arsenal a une cible toute trouvée

Le latéral droit espagnol est sur la liste du FC Barcelone et cette fois cela pourrait être la bonne. Du coup, les Gunners cherchent un nouveau latéral droit qui est déjà en Premier League.

Le club de la capitale londonienne n'a pas attendu le départ du latéral droit pour surveiller le marché et tenter de lui trouver un remplaçant. Dans cette optique, le Daily Mirror croit savoir que les Gunners apprécieraient Tariq Lamptey. Considéré comme un grand espoir du football anglais, le joueur de seulement 20 ans fait aujourd'hui le bonheur de Brighton and Hove Albion.

Débarqué en janvier dernier chez les Seagulls de Graham Potter, pour la somme de 3,3 millions d'euros, l'ancien pensionnaire de Chelsea a disputé onze matches de Premier League depuis le début de la saison 2020-2021, pour un but et trois passes décisives. Symbole de la dimension prise par le Londonien, Brighton and Hove Albion souhaiterait prolonger son contrat, qui court jusqu'en juin 2023.