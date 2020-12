Wijnaldum demande du temps à Liverpool

Le milieu de terrain de Liverpool est en fin de contrat en juin prochain.

Convoité par plusieurs clubs sur le marché des transferts, Georginio Wijnaldum dispose d'un contrat courant jusqu'en juin prochain avec Liverpool.

La formation des bords de la Mersey entend poursuivre sa collaboration avec le milieu de terrain néerlandais, à tel point que la direction des Reds est passée à l'action en transmettant une offre de prolongation au footballeur de 30 ans. Dixit les informations du journal The Guardian, l'ancien joueur de Newcastle aurait demandé du temps et quelques jours supplémentaires au champion d'Angleterre en titre avant de répondre favorablement ou non à cette proposition.

Susceptible d'entamer des discussions avec ses prétendants à compter du 1er janvier, Georginio Wijnaldum prévoit d'annoncer sa décision avant de lancer les pourparlers avec d'autres clubs. Annoncé notamment sur les tablettes du FC Barcelone et de l'ancien sélectionneur des Oranje Ronald Koeman, désormais sur le banc des Blaugrana, le natif de Rotterdam a rejoint Liverpool durant l'été 2016 pour 27,5 millions d'euros. En 2020-2021, le numéro 5 de Liverpool a participé à 22 matches toutes compétitions confondues, pour 15 rencontres de Premier League et un but.