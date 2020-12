Isco absent du match du Real... pour la bonne cause

L'Espagnole n'est pas dans la sélection de Zidane pour la rencontre à Elche.

Non, il ne faut pas voir dans l'absence d'Isco (28 ans, 10 apparitions en Liga cette saison) à Elche un signe de son prochain départ du Real Madrid. Le milieu offensif quittera probablement la Maison Blanche en fin de saison, mais il a été autorisé à faire l'impasse sur le déplacement chez le 17e de Liga pour cause de naissance ! En effet, l'Espagnol et sa compagne ont célébré ce mercredi la naissance de leur troisième enfant. Félicitations à eux !