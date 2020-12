Meilleurs buteurs européens : Paul Onuachu et Thomas Henry devant CR7, Mbappé et Lukaku

Les deux attaquants n'arrêtent pas d'empiler les buts en Jupiler Pro League cette saison.

Les 12 premiers championnats au classement UEFA sont ainsi repris dans ce top 10 des meilleurs buteurs européenns, à savoir l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la France, le Portugal, la Russie, la Belgique, l'Ukraine, les Pays-Bas, la Turquie et l'Autriche.



Robert Lewandowski est en tête de ce classement. L'attaquant du Bayern Munich a deux buts d'avance sur son dauphin Paul Onuachu. L'attaquant nigérian de Genk a encore marqué le week-end dernier contre Waasland-Beveren et affiche 15 buts au compteur désormais. Le podium est complété par Mohamed Salah. À la quatrième place, on retrouve Thomas Henry. L'attaquant d'OHL a inscrit 13 buts en 17 matchs. À noter que Théo Bogonda occupe la neuvième place avec 11 roses plantées.

Le classement des top buteurs européens

1) Robert Lewandowski (32 ans/Pologne/Bayern Munich) - 17 buts en 12 rencontres (997 minutes)

2) Paul Onuachu (26 ans/Nigéria/Genk) - 15 buts en 17 rencontres (1341 minutes)

3) Mohamed Salah (28 ans/Égypte/Liverpool) - 13 buts en 14 rencontres (1171 minutes)

4) Thomas Henry (26 ans/France/Louvain) - 13 buts en 17 rencontres (1530 minutes)

5) Cristiano Ronaldo (35 ans/Portugal/Juventus) - 12 buts en 10 rencontres (822 minutes)

6) Kylian Mbappé (22 ans/France/Paris Saint-Germain) - 12 buts en 13 rencontres (816 minutes)

7) Romelu Lukaku (27 ans/Belgique/Inter Milan) - 11 buts en 13 rencontres (963 minutes)

8) Danilo (21 ans/Brésil/Twente) - 11 buts en 14 rencontres (1155 minutes)

9) Théo Bongonda (25 ans/Belgique/Genk) - 11 buts en 14 rencontres (1179 minutes)

10) Jamie Vardy (33 ans/Angleterre/Leicester) - 11 buts en 15 rencontres (1212 minutes)