Un retour en Serie A pour Dennis Praet?

Dennis Praet conserve une belle cote dans la Botte.

Il n'y a a priori aucune raison pour que Dennis Praet quitte Leicester City, un an et demi après son arrivée. Le Diable Rouge n'est pas titulaire indiscutable chez les Foxes, mais il conserve un temps de jeu honorable: il a participé à 13 des 16 rencontres disputées par Leicester en Premier League cette saison, dont huit comme titulaire, a inscrit un but et distillé un assist.

Pas spécialement de raison de partir, donc, à six mois de l'Euro. À moins que l'intérêt italien ne séduise l'ancien Mauve? Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, la Fiorentina fait les yeux doux à Dennis Praet et aimerait le recruter cet hiver. Suffisant pour précipiter un retour du médian belge en Serie A?