Mourinho pique sa première colère de l'année

L'entraîneur de Tottenham est revenu sur l'attitude de trois de ses joueurs.

Après le large succès de Tottenham contre Leeds United samedi (3-0, 17e journée de Premier League), José Mourinho est revenu sur le non-respect du protocole sanitaire de trois de ses joueurs.

Sergio Reguilon, Giovani Lo Celso et Erik Lamela ont enfreint les règles en fêtant Noël avec une dizaine de personnes, et ce alors que les rassemblements n'étaient pas autorisés dans la capitale londonienne. En conférence de presse, l'entraîneur des Spurs a critiqué leur comportement. "J'ai offert à Sergio Reguilon un cadeau extraordinaire ! C'est un porcelet portugais incroyable pour les Portugais et les Espagnols. Je lui ai offert car on m'avait dit qu'il allait passer les fêtes tout seul. J'ai eu cette pensée pour lui. Il n'était pas seul, comme vous avez pu le voir. Au club, nous sommes déçus. Nous donnons une bonne éducation à nos joueurs. C'était une surprise négative. Je préfère dire déçus. Nous savons ce que nous sommes en interne. Nous n'avons pas besoin de vous dire les conséquences, ni comment nous allons aborder cette surprise négative. Je suis tout simplement déçu."