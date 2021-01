Solskjaer est élogieux envers un de ses joueurs: "Quand il est affûté..."

Le Norvégien a son propre homme du match après la victoire des siens contre Aston Villa.

Auteur d'une belle performance hier lors de la victoire contre Aston Villa (2-1), Paul Pogba (27 ans) retrouve des couleurs avec Manchester United (20 matchs toutes compétitions confondues), comme l'a confié son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer au micro de Sky Sports. Pour rappel, les Red Devils sont 2es de Premier League, à égalité de points avec Liverpool (33 points).

"Quand Paul devient plus affûté et plus fort, vous obtenez des performances comme celle de ce soir. Il a peut-être mis 25 minutes pour commencer, mais une fois qu’il a démarré, il a fait une différence. Nous sommes satisfaits de sa contribution. Il est important que Paul touche la balle, que ce soit bas sur le terrain ou plus haut entre les lignes. Ce soir, j’ai été ravi de sa performance", a confié le Norvégien.