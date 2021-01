Zorc met la pression sur ses joueurs

Dortmund ne peut pas se permettre d'être distancé au classement.

Battu lors de ses trois derniers matchs à domicile, le Borussia Dortmund peine au Signal Iduna Park. A quelques heures de la réception de Wolfsbourg, le directeur sportif, Michael Zorc, a mis la pression sur les Marsupiaux pour arrêter cette série noire.

"Nous ne sommes pas tous satisfaits de la 5e place. La qualification pour la Ligue des Champions est toujours notre objectif et nous devons l'atteindre à la fin de la saison. Nous avons perdu trop de matchs à domicile. Je m'attends simplement à ce que l'équipe s'améliore considérablement. Dans l'ensemble, nous ne sommes pas satisfaits des six derniers mois en championnat. Nous sommes en retard par rapport à nos propres exigences et aux demandes formulées par les joueurs", a expliqué le dirigeant du BvB sur le site officiel du club.