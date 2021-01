"Bousculer la hiérarchie": les ambitions du Leicester City de Tielemans, Praet et Castagne

En s'imposant à Newcastle, les Foxes sont remontés sur le podium de Premier League et ils ont l'ambition de s'accrocher au peloton de tête le plus longtemps possible.

Après des partages à Crystal Palace et contre Manchester United, Leicester City a retrouvé la victoire, à Newcastle, dimanche après-midi. Suffisant pour remonter sur le podium de Premier League et revenir à un point de Liverpool (qui joue ce soir à Southampton). De quoi aiguiser les ambitions des Foxes avant la deuxième moitié de la saison. "Nous voulons être une équipe qui, d'année en année, peut se qualifier pour les compétitions européennes", avance Brendan Rodgers. "Peut-on bousculer la hiérarchie? Financièrement peut-être pas, mais footballistiquement, oui. Mon ambition est d'à nouveau jouer l'Europe et de voir l'équipe progresser." C'est bien parti pour les Foxes, mais le chemin est encore long.