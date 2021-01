Magnifique : des supporters roumains achètent des tickets malgré le huis-clos pour sauver leur club de la faillite

Le Dinamo Bucarest vit des moments difficiles : plus vraiment abonné aux premières places, l'ancien géant du football roumain souffre de problèmes financiers que la crise du coronavirus n'a fait qu'empirer. Endetté, le club s'en remet à ses indéfectibles supporters : comme le rapporte le média Balkan Insight, les "socios" du Dinamo ont décidé d'acheter des tickets pour chaque match à domicile.

Et l'initiative, lancée par le groupe de supporters DDB a du succès, puisque les ... cinq derniers matchs à domicile du Dinamo Bucarest étaient virtuellement sold-out, rien que ça. Même à l'extérieur, les supporters achètent des tickets, plus qu'ils n'en auraient en déplacement : 14.000 tickets ont été vendus pour le déplacement du 20 décembre dernier à l'Academia Clinceni. Mieux : le groupe de supporters mettait en vente ... des tickets boisson et consommations, qui ne seront naturellement jamais consommés. En tout, DDB a depuis pu verser 200.000 euros au Dinamo Bucarest. Une dévotion incroyable.

“The last five home games have been sold out.”



Once a force to be reckoned with, #FCDinamo has fallen on hard times.



Now thousands of fans are buying tickets for games they cannot watch, just to keep the club afloat.https://t.co/S1REC0viie