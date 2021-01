Raymond Domenech en prend pour son grade par Rothen: "C'est un coup de cul ! "

Décidément, la nomination de Domenech en tant qu'entraîneur du FC Nantes fait grincer des dents.

Plus de 10 ans après la fin de son expérience avec l'équipe de France, Raymond Domenech a réalisé son retour sur un banc avec sa nomination à la tête du FC Nantes. Sur les ondes de la radio RMC ce mardi, le consultant Jérôme Rothen a allumé le nouveau coach des Canaris !

"Moi ça me fait rire son 'ça me manquait le terrain' ! 10 ans ! Mais qu'est-ce qu'il a attendu depuis 10 ans ? Il a attendu de digérer Knysna ? C'est tombé du ciel, c'est un coup de cul ! On ne peut pas dire que l'entraîneur Raymond Domenech, qui s'est éloigné des terrains pendant 10 ans, est un passionné et que le terrain lui manquait. Moi ça me fait rire, il faut arrêter les conneries. Bon courage aux joueurs de Nantes", a lancé l'ancien Monégasque.