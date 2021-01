OFFICIEL: Genk officialise un deuxième transfert hivernal

Après Angelo Preciado, Mark McKenzie est le second transfert hivernal de Genk. Le défenseur américain arrive du club de Philadelphia Union. Après avoir passé la visite médicale d'usage, il a signé un contrat jusqu'en 2025.

McKenzie est un défenseur central et était dans l'équipe de l'année en MLS. Il a reçu sa première sélection avec les USA au passage.

