Santiago Colombatto va quitter le STVV

Malgré quelques fulgurances, l'Argentin n'a pas su mettre le Stayen dans la poche.

Ça sent la fin pour Santiago Colombatto au STVV. Le milieu de terrain argentin va quitter le Limbourg, un an et demi après son arrivée. Il était arrivé en provenance de Cagliari, où il n'avait jamais reçu sa chance.

À Saint-Trond, il s'était pourtant rapidement imposé. Il était titulaire quasiment indiscutable la saison dernière et en a profité pour distiller deux assists. Mais son aventure s'est compliquée en fin d'année 2020. D'abord titulaire, il a petit à petit disparu de la circulation et n'a participé à aucun des six derniers matchs du STVV.