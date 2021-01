🎥 Le très beau lob de Hoggas avec le Cercle de Bruges

Bien aidé par Théo Defourny, le gardien d'Eupen, le milieu de terrain du Cercle a fait parler son audace en réalisant un très beau lob des 35 mètres.

Eupen a plongé un peu plus le Cercle de Bruges dans la crise. Les Groen & Zwart se sont inclinés 1-2 face aux Pandas. Les hommes de Paul Clement se retrouvent désormais à la 17e place au classement avec 18 unités et ne sont plus qu'à un point de la lanterne rouge.

Malgré tout, un Brugeois s'est illustré hier. Kévin Hoggas a marqué l'unique but du Cercle sur un magnifique lob des 35 mètres. Le Français a profité de la mauvaise sortie de Théo Defourny pour inscrire son premier but de la saison.