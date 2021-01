🎥 Premier League : Dendoncker et Wolverhampton surpris à domicile

Wolverhampton s'est inclin√© face √† West Bromwich Albion (2-3) en ouverture de la 19e journ√©e du championnat d'Angleterre samedi. Le Diable Rouge √©tait align√© d'entr√©e du c√īt√© des Wolves.

Leander Dendoncker a disputé l’intégralité de la rencontre du côté de Wolverhampton. Les Wolves ont été surpris rapidement. West Bromwich Albion a ouvert le score sur penalty par Pereira (8e), 0-1. Les Wolves réagissaient en fin de première période et reprenaient les commandes de la rencontre grâce à des buts de Silva (38e) et Boly (43e), 2-1.

Mais après la pause, les Baggies renverseront la situation via Ajayi (52e) et grâce à un deuxième but de Pereira à nouveau sur penalty (56e), 2-3.

‚ĚĆ | 8' penalty provoqué

ūüÖį | 38' assist pour Fabio Silva

‚öĹ | 43' but



Une première mi-temps bien remplie pour Willy #Boly ūüí™#WOLWBA pic.twitter.com/1nUiOCMyC7 — VOOsport (@VOOsport) January 16, 2021