Fallait-il jouer à Mouscron ? Genk est furieux : "C'est une honte, nous ne sommes pas des amateurs"

Les conditions de jeu étaient particulièrement difficiles ce samedi à Mouscron (entre autres). Le match a eu lieu, et Genk n'est pas ravi.

Aurait-on joué ce samedi à Mouscron si le calendrier de la Pro League n'était pas déjà très serré ? Peut-être pas. Aucun match n'a été reporté en D1A, alors que les conditions à Ostende, Mouscron et Charleroi étaient plutôt mauvaises. "Franchement, c'est un scandale d'avoir joué ce soir. Nous ne sommes quand même pas des amateurs. Je ne pense pas qu'ils aient tout fait pour améliorer les conditions", lançait même John Van Den Brom après la rencontre.

Selon Van Den Brom, les conditions ont avantagé Mouscron : "Vous vous préparez toute la semaine à un déplacement et tout est à jeter une fois arrivé ici. On lance des ballons depuis le milieu et c'est la lotterie", regrette le T1 genkois. "Et j'aurais dit la même chose si nous avions gagné".

Hrosovsky : "Je n'ai pas connu ça en Tchéquie"

Patrik Hrosovsky tenait à peu près le même discours : "C'est vraiment difficile de jouer dans ces conditions. Oui, c'est la même chose pour tout le monde, mais je crois tout de même que ça désavantage plutôt les équipes qui proposent un jeu léché, donc plutôt notre jeu que le leur", pointait le médian slovaque, amer. "Si j'ai connu ça en Tchéquie ? Non. J'ai connu des matchs qui terminaient comme ça parce qu'il neigeait pendant la rencontre, mais pas des conditions pareilles dès le coup d'envoi".