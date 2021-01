Virgiliu Postolachi déjà vers un départ à Mouscron ?

L'arrivée d'Hamdi Harbaoui à l'Excel Mouscron devrait pousser l'attaquant franco-moldave Virgiliu Postolachi vers la sortie.

Peu utilisé par Jorge Simao, et même absent du groupe ces dernières semaines, Virgiliu Postolachi (20 ans) devrait quitter le Canonnier, à en croire Sudpresse. L'attaquant prêté par le LOSC est poussé par la sortie suite à l'arrivée de Hamdi Harbaoui, et n'était déjà plus en odeur de sainteté depuis l'arrivée de Jorge Simao.

Postolachi aura disputé 6 rencontres de Pro League depuis son arrivée l'été dernier, prêté par le LOSC. Il n'aura pas inscrit de but durant son passage à Mouscron.