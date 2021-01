Prêté par Hoffenheim cet hiver pour une période de 18 mois avec option d'achat, l'attaquant brésilien aura la lourde tâche d'empiler les buts sous la vareuse rouche.

Ce lundi après-midi, Joao Klauss a été présenté à la presse par le Standard de Liège. Arrivé en provenance de Hoffenheim, le Brésilien a expliqué pourquoi il avait choisi de rallier les Rouches et non pas Malines qui était également intéressé par ses services. "J'ai senti que le club me voulait vraiment et je rejoins une grosse formation qui compte énormément de supporters. Tout joueur veut évoluer au sein d'une grande équipe, et le Standard est l'un des meilleurs clubs de Belgique", a confié d'emblée le Brésilien.

L'ancien joueur de LASK n'a disputé que 13 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. "Je n'ai pas joué beaucoup à Hoffenheim, et j'ai envie d'être sur le terrain et d'être important. J'ai reçu beaucoup de confiance dès mon arrivée en bord de Meuse. Le coach a une belle philosophie de jeu et tout le groupe y adhère", a souligné le natif de Criciuma.

Ce dimanche au Cercle de Bruges, l'attaquant âgé de 23 ans a disputé ses premières minutes sous la vareuse liégeoise. "C'est toujours bien de débuter par une victoire. Ma première semaine à Liège s'est bien déroulée, je viens de débarquer dans un très bon groupe où l'atmosphère est merveilleuse. Mes nouveaux coéquipiers ont été directement aux petits soins et cela aide beaucoup à s'intégrer. Je suis sûr que nous allons réaliser une belle saison et nous battre pour les premières places. Il reste encore beaucoup de matchs à disputer et au vu de la qualité présente dans le groupe, nous pouvons être dans le top 4 voire jouer le titre", a conclu Klauss qui ne craint pas la pression qui repose sur les buteurs et qui devrait être à 100% d'ici deux à trois semaines.