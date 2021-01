Arsenal continue son dégraissage et résilie le contrat d'un défenseur

Arrivé en 2018, le défenseur de 32 ans quitte Londres.

Arsenal annonce une rupture de contrat à l'amiable avec Sokratis Papastathopoulos. Le défenseur de 32 ans était arrivé en 2018 en provenance de Dortmund.

Le contrat du Grec se terminait cet été, et ce dernier est désormais libre de s'engager avec le club qu'il souhaitera.

Sokratis avait été écarté en début de saison par Mikel Arteta, après deux saisons mitigées à l'Emirates. Il suit ainsi la même voie que Mezut Ozil, alors que d'autres joueurs comme Shkodran Mustafi pourraient également suivre.

"En collaboration avec Sokratis et son équipe, nous avons décidé de résilier son contrat d'un commun accord. Cela lui permet de négocier librement avec un nouveau club et de revenir à l'action le plus tôt possible", a communiqué le club.