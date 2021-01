Luka Jovic cartonne déjà à Francfort, Zidane se défend

En perdition totale depuis son arrivée, à l'été 2019, Luka Jovic (23 ans) n'a pas tardé à se mettre en évidence à l'Eintracht Francfort, avec qui il a inscrit un doublé pour son grand retour.

Alors que certains lui reprochent la gestion de l'attaquant serbe, l'entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a tenu à se défendre.

"C'est facile de dire que c'est de ma faute. J'aime toujours mes joueurs, tous mes joueurs. Quand on parlait aussi de Reguilon, c'était de ma faute. Quand les joueurs restent ici, ils savent ce que cela implique. C'est difficile, je l'ai vécu comme joueur. Jouer ici ou ailleurs, c'est différent. Ici, il faut prouver plus qu'ailleurs et faire avec une concurrence très forte à tous les postes. La faute n'est pas que du coach, il y a aussi une part de responsabilité du joueur", a lâché le coach français face à la presse.