🎥 FA Cup : une frappe sensationnelle qualifie Wolverhampton et Leander Dendoncker

Les Wolves se déplaçaient dans le Lancashire pour y affronter Chorley, modeste formation de National League North.

Les amateurs de Chorley avaient fait tomber Derby County lors du tour précédent (une formation de Derby composée principalement de U23). La victoire avait pourtant été fêtée de manière originale.

Ce soir par contre, ils n'évoluaient pas face à des U23 mais une formation compétitive alignée par Nuno Espírito Santo, qui visait la qualification.

Pourtant, les Wolves et Leander Dendoncker (titulaire) n'ont pas eu la tâche facile et s'en sont remis à un petit but pour se qualifier, le but est toutefois superbe de la part de Vitinha (12e), dont la frappe ne laisse aucune chance Urwin.

La belle aventure de Chorley en FA Cup s'arrête, les Wolves eux rejoignent le tour suivant mais ne connaissent pas encore leur adversaire.