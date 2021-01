🎥 Les Amateurs de Chorley éliminent Derby County et.... chantent du Adèle pour fêter ça !

Ils s'en souviendront toute leur vie. L'équipe amateur de Chorley, qui évolue en National League North, a éliminé Derby County de la FA Cup. Ces derniers, frappés par le Coronavirus, ont dû faire comme Aston Villa et aligner une équipe composée de U23.

Le score est de 2-0 et la fête a alors pu commencer dans les vestiaires de l'équipe locale. Afin de fêter cela, les joueurs ont chante du .... Adèle. Assez original.

Here we go, then - @Adele 🙌 pic.twitter.com/jPhuIvu6dZ