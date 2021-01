L'Olympique de Marseille officialise l'arrivée de son nouvel attaquant

Après quelques heures d'attente, c'est désormais officiel : Milik quitte Naples et s'engage avec l'Olympique de Marseille.

L'attaquant polonais quitte la Serie A pour un joli montant avoisinant les 8 millions d'euros (et 5 de plus en bonus) alors qu'il ne lui restait que six mois de contrat avec les Napolitains.

Milik débarque à Marseille sous la forme d’un prêt de 18 mois avec option d’achat.

I am happy and proud to announce that I am officially a player of Olympique de Marseille, one of the most prestigious clubs in Europe. I'm ready for this new adventure. Allez OM 🔵⚪️ pic.twitter.com/Dw5MxrhInm