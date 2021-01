L'ancienne star de Lyon, Lisandro Lopez, s'offre une dernière pige en MLS

Son nom rappellera des souvenirs aux amoureux du grand OL de la décennie passée : Lisandro Lopez s'offre probablement le dernier défi de sa carrière, à 37 ans.

Lisandro Lopez, dit "Licha", c'est un bilan de 168 matchs pour 82 buts à l'Olympique Lyonnais de 2009 à 2013, après avoir remporté quatre titres de champion du Portugal avec le FC Porto (142 matchs, 63 buts). À 37 ans, Lopez arrive au terme de sa carrière après plusieurs saisons au Racing Club, depuis 2015, durant lesquelles l'ancien lyonnais a retrouvé toutes ses sensations.

Avant de raccrocher les crampons, Lopez se lance un dernier défi et rejoint la MLS : libre, il a signé à Atlanta United pour la saison à venir et sera dirigé par un certain Gabriel Heinze.