Officiel : Aston Villa débourse 18 millions d'euros pour un joueur de l'Olympique de Marseille

C'était dans l'air depuis quelques jours, c'est désormais officiel. Le milieu de terrain rejoint la Premier League.

Morgan Sanson rejoint donc Aston Villa, actuel huitième de Premier League. L'Olympique de Marseille réalise là une belle opération financière. Recruté à Montpellier contre 9 millions d'euros, il est cédé aux Villans pour une somme avoisinant les 18 millions d'euros.

Première recrue de l'ère Frank McCourt en janvier 2017, Morgan Sanson quitte la Canebière et rejoint Aston Villa. "Aston Villa est ravi d'annoncer la signature de Morgan Sanson en provenance de Marseille pour un montant non divulgué, sous réserve de l'autorisation internationale. Le milieu de terrain de 26 ans a signé un contrat de quatre ans et demi à Villa Park".