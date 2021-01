La nouvelle stat sur la mauvaise passe d'Eden Hazard

Le capitaine des Diables Rouges revient petit à petit à son niveau et a même été élu homme du match face à Alavès samedi dernier avec un but et un assist.

Malgré une très belle prestation le week-end dernier, la presse espagnole, qui ne lui fait plus de cadeau depuis quelques semaines, continue de dévoiler les difficultés rencontrées par Eden Hazard depuis son arrivée au Real Madrid. Le Diable Rouge a coûté quasiment 160 millions d'euros et la Casa Blanca, ainsi que les supporters en attendent beaucoup plus.

Ce matin, As a sorti une nouvelle statistique qui fait mal et met en évidence la mauvaisse passe du Belge depuis son arrivée au sein de la capitale espagnole. Avec ses pépins physiques récurrents et son manque de rythme à chaque fois qu'il revient à la compétition, Eden Hazard n'a plus disputé le moindre match en intégralité (90 min) depuis novembre 2019 ! Cela fait donc plus d'une année que l'ailier gauche n'a plus connu les joies d'une titularisation sans être remplacé en cours de rencontre.