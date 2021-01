Nouvel intérêt anglais pour Dries Mertens

Le Diable Rouge a toujours la cote outre-Manche.

Il y a un an, alors qu'il semblait plus proche d'un départ que jamais, Dries Mertens avait déjà été dans le viseur de plusieurs clubs anglais. C'est encore le cas, aujourd'hui. Selon les informations de Sky Sports, Arsenal a tenté une approche pour recruter le Diable Rouge.

Difficile toutefois d'envisager un départ pour Dries Mertens qui a encore un an et demi de contrat et qui, avant sa blessure, est un pion essentiel du dispositif de Gennaro Gattuso depuis le début de la saison...