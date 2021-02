Ligue 1: le gros flop des droits TV

Ce lundi, il y avait un appel d'offres pour les droits tv de la Ligue 1 et de la Ligue 2. ET cela a fait un plouf plus gros qu'un plongeon de Neymar.

Comme on pouvait le craindre, l’appel d’offres pour les droits TV laissés par Mediapro a été un échec. D’après la radio RTL, trois groupes, à savoir Amazon, DAZN et Discovery qui possède Eurosport, ont transmis des propositions à la Ligue de Football Professionnel pour un ou plusieurs des 6 lots en vente. Mais aucune d’entre elles n’a atteint le prix de réserve fixée par l’instance. Cette dernière se donne donc 48 heures de réflexion avant de lancer d’éventuelles discussions de gré à gré. Pour rappel, Altice (maison-mère de SFR), Canal+ et son partenaire beIN Sports n’ont pas participé à l’appel d’offres concernant ces matchs de Ligue 1 et de Ligue 2.