Benzema aux JO? Domenech glace l'ambiance et pointe Deschamps du doigt

Karim Benzema fera toujours parler en France.

Présent ce mardi en conférence de presse à la veille du déplacement du FC Nantes sur le terrain de l'AS Saint-Etienne lors de la 23e journée de Ligue 1, Raymond Domenech a été interrogé au sujet de Karim Benzema.

L'ancien sélectionneur des Bleus a quelque peu douché les espoirs des fans de l'attaquant du Real Madrid qui espèrent une participation du joueur aux prochains Jeux Olympiques sous le maillot tricolore. "Didier, Didier sors de là (rires). Non, c'est que vous ne connaissez pas la hiérarchie. C'est le sélectionneur des A qui décide aussi pour les espoirs. C'est lui qui a le pouvoir sur les Espoirs, et c'est lui qui dit oui ou non, donc il n'y a pas de débat", a confié Domenech devant les médias.