Klopp et Liverpool ont perdu du terrain avant d'affronter City: "Nous avons trop de lacunes"

Les Reds commencent à avoir beaucoup de points de retard sur Manchester City.

Battu par Brighton (0-1) mercredi en Premier League, Liverpool a confirmé sa période difficile. Actuellement 4e au classement à 7 points du leader Manchester City, qui compte un match en retard, le champion d'Angleterre en titre va rapidement devoir se reprendre, dès dimanche contre les Citizens, selon Jürgen Klopp.

"L’écart avec City ? Je suis le manager de Liverpool donc je dois dire que nous voulons être champions. Bien sûr que nous essayons, mais nous avons besoin de réaliser de bonnes performances pour ça et nous n’y arrivons pas. Nous nous battrons pour la victoire. On ne sait pas qui obtiendra les trois points dimanche. Mais nous devons mieux jouer et nous essaierons de le faire. Nous affichons trop de lacunes pour le moment", a déploré le coach des Reds face à la presse.

Une victoire semble quasiment indispensable pour Liverpool lors de la réception de City.