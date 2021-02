🎥 Le très beau geste fair-play d'Andrea Belotti (Torino) contre l'Atalanta

L'attaquant italien a été l'auteur d'un très beau geste en annulant une carte jaune donnée par l'arbitre à un joueur de l'Atalanta.

Voilà un geste qui devrait inspirer beaucoup de jeunes footballeurs. Andrea Belotti, attaquant vedette du Torino, a montré l'exemple ce samedi lors de la rencontre entre l'Atalanta et son équipe.

Menés 3-0 peu après les 20 premières minutes de jeu, les Turinois bénéficient d'un très bon coup-franc accordé à Belotti suite à une faute imaginaire de Romero, défenseur de la Dea. Le joueur a également été sanctionné d'un bristol jaune. Face à cette décision, Belotti l'a joué en fair-play en demandant à l'arbitre d'annuler le coup-franc ainsi que la carte jaune donnée au joueur de l'Atalanta.

Un beau geste qui sera récompensé plus tard puisque l'attaquant du Torino a marqué douze minutes plus tard un penalty qui a permis au club turinois de revenir dans la rencontre et d'accrocher le match nul 3-3.