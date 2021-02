Vincent Kompany n'est pas surpris "ni par le nul contre Waasland-Beveren, ni par la victoire à Genk"

C'est un Vincent Kompany très détendu qui est venu en conférence de presse ce dimanche.

Vincent Kompany était tout sourire en conférence de presse après la victoire de ses joueurs sur la pelouse de Genk ce dimanche. Arrivé bien avant son collègue Van Den Brom, le coach d'Anderlecht a d'abord.... posé des questions aux journalistes pour savoir ce qu'ils avaient pensé du match.

Ensuite, s'il n'a pas lui-même analysé la rencontre, il a surtout voulu faire passer un message: "Je reste calme", annonce-t-il d'entrée. "J'ai dit qu'il y avait une compétition de 9 matches et on en a gagné un, mais il en reste encore. On peut perdre les trois premiers et gagner les 6 derniers."

Vince The Prince continue ensuite d'exposer ses idées: "Est-ce que j'ai été surpris de faire 0-0 contre Waasland-Beveren? Non. Est-ce que je suis surpris de gagner ici à Genk? Non. Je le dis depuis plusieurs semaines, nous sommes dans la progression. Ce qui me surprendrait, ce serait de ne pas avoir d'occasions, qu'on ne s'en crée pas, et qu'on en concède beaucoup, ce qui n'arrive pas depuis quelques semaines maintenant".