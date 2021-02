Zidane monte au créneau: "On ne peut pas douter de Sergio Ramos"

Le coach français est intervenu à propos de la prolongation de contrat de son capitaine.

En fin de contrat en juin prochain et dans l’impasse dans ses négociations pour prolonger au Real Madrid, le défenseur central Sergio Ramos (34 ans, 14 matchs et 2 buts en Liga cette saison) va manquer au moins un mois et demi de compétition après avoir décidé de se faire opérer du genou gauche. Alors que certains considèrent que ce choix signifie clairement qu’il pense surtout à la suite de sa carrière et n’a plus la tête à la Casa Blanca, le capitaine merengue a été défendu par son entraîneur Zinedine Zidane.

"Je ne crois pas que l’on puisse avoir des doutes sur Sergio, à aucun moment. Quand vous êtes touché, il peut se passer ce qui vient d’arriver. Si on continue, on peut faire encore plus de dégâts, c’est très compliqué. C’est une décision bonne et respectable. Je ne pense pas qu’il faille douter lui, c’est le premier à vouloir jouer, a assuré le champion du monde 1998 en conférence de presse. Sergio était à la limite (physiquement). Tout s’est bien passé, tout est parfait et nous espérons le récupérer le plus vite possible. C’était une décision importante. Il a envie de revenir."

Le taulier de la défense madrilène manquera notamment les huitièmes de finale de la Ligue des Champions face à l’Atalanta Bergame ou encore le derby face à l’Atletico Madrid le 7 mars en Liga.