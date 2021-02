Lionel Messi se dirige vers un record surprenant

Entré en cours de jeu, La Pulga a trouvé la faille sur la pelouse du Betis Séville (2-3), dimanche en Liga. Il s'agit de son 27e but en tant que remplaçant (55 fois en 504 matchs) depuis ses débuts dans le championnat espagnol.

Lionel Messi (33 ans, 19 matchs et 13 buts en Liga cette saison) n'est donc plus qu'à une petite longueur du recordman absolu dans cette catégorie, à savoir Julio Salinas (28), passé par le Barça entre 1988 et 1994.

Meilleur buteur et meilleur passeur de l'histoire de la Liga, La Pulga est bien partie pour faire tomber tous les records, même les plus improbables.