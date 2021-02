Vers un premier club de socios en Ligue 1 ?

Le président du RC Lens, Joseph Oughourlian, souhaite augmenter le capital du club nordiste. Pour cela, l'intégration de socios n'est pas exclue...

Ce serait inédit. D'après les propos accordés à L'Équipe par Joseph Oughourlian, le RC Lens envisage l'idée de devenir un club de socios. Si le modèle est déjà bien développé en Espagne, au Portugal et en Allemagne, à travers des clubs comme le FC Barcelone ou le Benfica Lisbonne, il ne s'est pas encore implanté en France.

Toutefois, les mots du président du club nordiste laisse envisager une première. "Lens se prête naturellement à avoir des socios. On verra en fonction de l’appétit des supporters et on le co-construira avec eux, si possible. Ce sera des montants raisonnables. Une dizaine de pour cent du club. Soit on fait entrer les fans comme actionnaires au capital avec des droits particuliers. Soit en tant que sympathisants, comme un super abonnement chaque année."

Pour rappel, le modèle des socios est une formme de football participatif qui permet aux supporters d'intégrer le capital de leur club. En échange, ce dernier leur accorde des droits politiques, à l'image des socios du Barça qui ont le pouvoir d'élir leur président. Une idée encore inexploitée en France.