Ligue 1 : Lyon craque face à Montpellier, la voie est libre pour le LOSC

Battu à domicile par Montpellier, Lyon a laissé des plumes sur son terrain ce samedi soir. Lille pourrait en profiter dès demain pour distancer ses concurrents dans la course au titre.

C'est la douche froide pour l'Olympique Lyonnais. Ce samedi, l'OL s'est incliné à domicile face à Montpellier dans le cadre de la 25ème journée de Ligue 1. Le club rhodanien laisse donc le champ libre à ses concurrents dans la course au titre. Retour sur les résultats du soir en France.

Lyon - Montpellier : l'OL manque le coche

À la lutte dans la course au titre avec le Paris Saint-Germain et Lille, Lyon a laissé filer des points. Côté Héraultais, Téji Savanier (20ème) et Elye Wahi (65ème) ont été les bourreaux de la formation à la tunique blanche. Score final : 1-2 pour Montpellier. Au classement, Lyon ne rejoindra pas le PSG (54 points contre 52) et donne une belle opportunité à Lille. Les Dogues reçoivent Brest demain après-midi (17h) et pourraient accroître leur avance sur leurs concurrents en cas de succès.

Reims - Lens : Wout Faes résiste aux Sangs et Or

Titulaire en défense centrale aux côtés de Munetsi, l'international espoir belge a fait le dos rond pendant plus de 90 minutes face aux assaults des Lensois. Malgré leur nette domination (3.16 xG contre 0.68), ces derniers ont manqué de réalisme devant le but pour l'emporter. Score final : 1-1. Le club nordiste reste au porte du Top 5.