🎥 Landry Dimata offre la victoire à l'Espanyol Barcelone sur la pelouse du leader !

Landry Dimata a inscrit son premier but pour l'Espanyol Barcelone et a parfaitement choisi son moment puisque l'attaquant du RSCA a offert la victoire Ă son Ă©quipe sur la pelouse de Majorque.

S'il n'était pas titulaire avec l'Espanyol Barcelone, Landry Dimata a pu monter au jeu à la 63e minute de jeu alors que le score était de 1-1 entre le leader, Majorque, et le second du championnat. Le Belge aura eu besoin de 10 minutes pour trouver le chemin des filets, inscrivant son premier but de la saison avec l'Espanyol (73e, 1-2). Une victoire capitale dans la course au titre et à la montée en Liga.