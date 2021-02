La nouvelle cible de Mourinho? Le calendrier

José Mourinho et Tottenham se sont une nouvelle fois inclinés ce samedi.

Complètement baladé, Tottenham s'est fait piétiner à Manchester City (3-0), samedi en Premier League. Une immense déception pour le manager londonien, José Mourinho, qui s'est plaint de la programmation de cette rencontre.

"Je crois que cette semaine a été vraiment spéciale. Nous avons joué mercredi et samedi. Je ne sais honnêtement pas pourquoi, car si je ne me trompe pas, Manchester City ne joue pas mardi ou mercredi en Ligue des Champions. Je crois que leur match de Ligue des Champions est la semaine d'après. Notre match en Ligue Europa est jeudi. Pourquoi a-t-on joué ce match samedi alors qu'on aurait pu le jouer dimanche ?", s'est interrogé le Special One face aux journalistes.

"Il n'y a pas d'intérêt à aller dans cette direction. C'est aussi une semaine spéciale car on a joué 120 minutes contre Everton en Cup, ce qui a rendu très difficile de jouer à nouveau aujourd'hui. Je ne pense pas que ce soit une situation qui arrivera souvent cette saison. Demain, c'est un jour de congé pour les joueurs. Un premier jour de congé depuis bien longtemps. Et ensuite, on a trois jours jusqu'au match de Ligue Europa, ce qui je l'espère, va amener les joueurs à un niveau physique normal", a rajouté Mourinho.