Ligue 1 : Jeremy Doku et Rennes surpris à domicile; débuts réussis pour Antoine Kombouaré

Après Monaco, d'autres rencontres étaient au menu de la 25e journée de Ligue 1.

Rennes - Saint-Etienne

4e match consécutif sans victoire pour Rennes (avec Jeremy Doku titulaire) qui recevait l'ASSE. Bouanga (27e) et Nordin (71e) sont les buteurs du côté des Verts qui se rapprochent du milieu de tableau. Rennes reste aux portes du top-4.

Angers - Nantes

Débuts réussis pour Antoine Kombouaré à la tête des Canaris. Avec Limbombe et Emond sur le banc, Nantes ouvrait le score via l'ancien Gantois Moses Simon (4e) avant que Louza ne double la mise sur penalty. Mangani (33e) sur penalty également réduisait le score avant la pause. Nantes tenait bon et Bamba (86e) validait finalement la victoire en toute fin de rencontre.

Metz - Strasbourg

Le Racing toujours privé de Matz Sels s'est imposé en déplacement à Metz, qui ouvrait le score par Demaine (17e). Strasbourg remerciait Thomasson dont le doublé (33e et 84e) offrait une victoire précieuse aux Alsaciens. Aaron Leya Iseka est lui monté au jeu à la 63e du côté de Metz.

Dijon - Nîmes

Dans le duel au sommet du bas de classement, Ripart (76e) et Eliasson (87e) permettent à Nîmes de l'emporter face à la lanterne rouge. Combiné à la victoire de Nantes, les choses se corsent pour Dijon.