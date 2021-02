La Gantoise et Roman Yaremchuk roulent sur l'Excel Mouscron

La Gantoise ne se sera pas découragé malgré les arrêts d'Hervé Koffi et le barrage hurlu aura fini par céder.

La Gantoise n'avait pas droit à l'erreur en recevant le 16e de Pro League ce lundi en fermeture de la 27e journée de Pro League, et pour cause : le top 8 est déjà à 6 points des Buffalos avant le coup d'envoi de ce match, et ne pas participer aux PO2 serait une véritable gifle pour une équipe qu'on imaginait viser le top 4 de cette saison si particulière. Face à un Excel Mouscron qui a débuté février aussi mal qu'il avait bien négocié janvier, c'est la victoire ou rien.

Et l'affaire aurait pu être pliée, la messe dite, le suspens plié dès la première période si La Gantoise avait été un peu plus efficace : après que Mouscron ait mis un peu le nez à la fenêtre sur des exploits individuels de Da Costa, c'est Gand qui se procure les plus belles occasions, et Yaremchuk finit par trouver la faille (28e, 1-0) sur un beau centre de Castro-Montes. L'Ukrainien, cependant, manque un face-à-face avec Koffi, également fort heureux qu'un corner direct de Kums trouve le poteau.

Koffi maintient le suspens

Dès le retour des vestiaires, Hervé Koffi retrouve Yaremchuk face à lui et repousse encore l'échéance, avant d'encore sauver les meubles à deux reprises, chaque fois devant Niangbo. Mouscron tente bien de réagir et Tabekou s'offre un face-à-face avec Bolat, mais c'est au tour du Turc de remporter son duel.

Dans la foulée et très logiquement, Gand fait enfin le break : Yaremchuk sert cette fois l'entrant Tarik Tissoudali et Koffi ne peut pas faire de miracles (2-0, 70e). L'entrée au jeu, à nouveau, de Vadis Odjidja fait la différence tant le capitaine gantois trouve immédiatement les trajectoires déstabilisant une défense hurlue déjà au bord de la rupture. C'est d'ailleurs lui qui, d'un beau déboulé, finit par servir Yaremchuk pour son doublé (88e) ... avant de déposer le ballon sur corner pour le triplé de l'Ukrainien (92e), fixant le score à un sévère 4-0.

Avec cette victoire, Gand se remet dans la course au top 6, et devra notamment espérer qu'Ostende perde des plumes ce mercredi contre Genk. L'Excel, de son côté, se félicite que le Cercle de Bruges n'ait pas pris les trois points contre Anderlecht dimanche, mais devra faire mieux pour s'éloigner de la zone rouge ...