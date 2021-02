Clement n'ira pas non plus à Kiev: le point définitif après les tests du Club de Bruges

Les résultats définitifs des teste coronavirus sont tombés au Club de Bruges et ça a fait des dégâts.

On l'a signalé hier: Stefano Denswil et Mitrovic étaient testés positifs. Ce mardi matin, à 2 jours du match d'Europa League à Kiev, le coronavirus a encore fait plus de dégâts.

Philippe Clement et l'ensemble de son staff ont été testés positifs. Lang et De Ketelaere, qui ont eu des symptômes, sont eux négatifs.. C'est ce qu'a signalé le club champion en titre sur son site officiel.