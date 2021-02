Mogi Bayat évoque son rôle au sein du FC Nantes : "Ca fait vendre et polémiquer"

Le club français vit une saison difficile et Mogi Bayat est bien connus pour ses liens avec les Canaris.

Mogi Bayat et le FC Nantes sont irrémédiablement liés. Dans une interview accordée au journal L'Equipe par mail, il évoque son rôle ainsi que le président du club, Waldemar Kita :

"Je joue un rôle dans beaucoup de clubs, et le rôle est clair. Je suis un intermédiaire avec un réseau important, et les clubs profitent de ce savoir-faire. Il y a énormément de clubs où je suis au moins aussi actif, mais on en parle moins. Kita + Bayat, ça fait vendre et polémiquer. Bruges et Gand m’ont mandaté pour vendre Krépin Diatta (à Monaco) et Jonathan David (à Lille) pour des montants records, et pourtant, il n’y a pas de polémiques".

Les Canaris connaissent une saison catastrophique et le passage de Raymond Domenech n'a rien arrangé. Dans une de ses réponses, Bayat donne son avis sur la gestion du club : "Un dirigeant doit accepter les critiques des supporters. Mais les gens qui composent l’organigramme du club sont des professionnels de haut niveau. Pour rester dans le folklore, je dirais que Kita s’est entouré d’acrobates de haut niveau (en référence au terme 'Kita Circus' utilisé pour décrire le cirque vécu par le club)".