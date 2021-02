Officiel : Johan Walem quitte Chypre

Johan Walem n'est plus le sélectionneur de Chypre. Un peu plus d'un an après son arrivée, l'ancien entraîneur des Kerels a rompu son contrat.

C'est de l'aventure pour Johan Walem. Un peu plus d'un après avoir été nommé à la tête de la sélection nationale de Chypre, l'entraîneur belge est de nouveau libre. Hier, la Cyprus FA (fédération de football chypriote) a annoncé que les deux parties avaient mis un terme à leur collaboration d'un commun accord. L'homme de 49 ans devait pourtant rester en poste jusqu'à la Coupe du Monde 2022, qui aura lieu au Qatar. Au cours de son mandat, les résultats de la sélection chypriote n'ont pas été convaincants. En 8 matchs joués sous ses ordres, l'équipe bleue et blanche a connu six défaites, un nul et seulement une victoire. Pour rappel, Johan Walem est un ancien coach de Pro League. Durant sa carrière, il a été sur le banc de Courtrai entre juillet 2015 et février 2016. Il avait ensuite dirigé les U21 belges (2016-2020) avant de rejoindre Chypre en janvier 2020. Un an plus tard, son aventure prend fin. Il est remplacé par Nikos Kostenoglu.