Antonio Conte s'enflamme pour le duo Lukaku-Lautaro

Présent en zone mixte après la victoire de son équipe à Milan hier, Antonio Conte a loué les prestations de Romelu Lukaku (à gauche) et de Lautaro Martinez (à droite). Les deux joueurs ont été décisifs.

C'était le choc du week-end en Italie. Hier soir, l'Inter s'est imposé face à l'AC Milan à San Siro, dans le cadre de la 23ème journée de Serie. Cette victoire, les Nerazzurri l'ont en partie acquise grâce aux performances de Romelu Lukaku et Lautaro Martinez. Sur le front de l'attaque, le duo a été un poison pour les Rossoneri.

Dans des propos relayés par L'Équipe, Antonio Conte a salué les prestations de l'international belge et de l'attaquant argentin. "Lukaku et Lautaro savent très bien à quel point ils sont importants pour nous [...] Je leur demande beaucoup de travail sur les phases défensives, mais ça ne les empêche pas d'avoir des occasions et de marquer des buts. On l'a encore vu aujourd'hui (hier, ndlr), avec un but marqué par chacun. Je suis très satisfait, pas seulement par leurs buts, mais aussi parce qu'ils ont beaucoup travaillé pour l'équipe. C'est ce qui m'intéresse."

Tous deux buteurs contre l'AC Milan, les deux joueurs sont les principaux atouts offensifs de leur équipe. Ensemble, ils ont déjà inscrit 38 buts toutes compétitions confondues cette saison (23 pour Lukaku et 15 pour Lautaro). Si l'Inter est plus que jamais favori dans la course au titre, c'est sans doute grâce à eux.